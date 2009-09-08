Розслідування отруєння Ющенка навряд чи завершать до виборів.

Генпрокурор Олександр Медведько не впевнений, що розслідування кримінальної справи про отруєння Віктора Ющенка буде завершено до початку нинішніх президентських виборів.Олександр Медведько (генеральний прокурор України): "Час покаже... До виборів не знаю, не знаю ще. Поки що не знаю."Нагадаємо, раніше сам Віктор Ющенко в інтерв`ю одному з німецьких видань зазначив, що розслідування замаху на його життя вже завершено. Люди ж, які безпосередньо організували отруєння під час вечері - екс-заступник голови Служби безпеки, кухар та хтось з обслуги.Нагадаємо, 5 вересня 2004-го, тоді кандидат у Президенти Ющенко зустрівся з керівництвом СБУ, після чого відчув нездужання. Вже 10 числа його доправили до Віденської клініки.Медики заявили, що пацієнта отруїли діоксином, причому отрута потрапила в його організм приблизно за 5 днів до госпіталізації. Наявність діоксину в крові підтвердила і повторна експертиза.