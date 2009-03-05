Оцінка іпотеки

Криза на іпотечному ринку США призвела до парадоксальної ситуації.

За даними компанії First American CoreLogic, яка спеціалізується на зборі і розповсюджені економічної інформації, заборгованість більше 8 млн. іпотечних позичальників в США перевищує ринкову вартість їхньої нерухомості. Загалом у країні близько чверті боржників за кредитами на житло зіткнулись з ситуацією, коли вартість їхньої нерухомості рівна або перевищує позику. Якщо ціни на ринку впадуть ще хоча б на 5%, кількість таких боржників перевищить 10 млн. осіб, додають у First American CoreLogic.За офіційною статистикою, ціни на нерухомість в 20 найбільших містах США станом на грудень минулого року впали на 18,5% порівняно з останнім місяцем 2007 року. Пропозиція значно перевищує попит. Населення не ризикує купувати житло в незрозумілих економічних умовах. Як наслідок, вже з початку цього року продажі нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринках у Сполучених Штатах впали до мінімуму за останні десятиліття.