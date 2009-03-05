20:14
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Оцінка іпотеки

15:58, 5 березня 2009 202

Криза на іпотечному ринку США призвела до парадоксальної ситуації.

За даними компанії First American CoreLogic, яка спеціалізується на зборі і розповсюджені економічної інформації, заборгованість більше 8 млн. іпотечних позичальників в США перевищує ринкову вартість їхньої нерухомості. Загалом у країні близько чверті боржників за кредитами на житло зіткнулись з ситуацією, коли вартість їхньої нерухомості рівна або перевищує позику. Якщо ціни на ринку впадуть ще хоча б на 5%, кількість таких боржників перевищить 10 млн. осіб, додають у First American CoreLogic.За офіційною статистикою, ціни на нерухомість в 20 найбільших містах США станом на грудень минулого року впали на 18,5% порівняно з останнім місяцем 2007 року. Пропозиція значно перевищує попит. Населення не ризикує купувати житло в незрозумілих економічних умовах. Як наслідок, вже з початку цього року продажі нерухомості як на первинному, так і на вторинному ринках у Сполучених Штатах впали до мінімуму за останні десятиліття. 
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
Публікації
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
288
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук