Оцінка від спостерігачів
Фінансові ринки 22:19, 23 березня 2009 209
Вибори в Македонії в цілому відповідали міжнародним стандартам свободи волевиявлення.
З таким висновком виступила місія спостерігачів ОБСЄ. Як йдеться у заяві організації президентські вибори були добре організовані, і не супроводжувалися актами насилля, як це було колись. Втім, моніторингова група ОБСЄ все ж зафіксувала процедурні порушення та недоліки під час підрахунку голосів. Зазначимо, проведення чесних та прозорих виборів - одна із основних умов вступу Македонії до Євросоюзу та НАТО.За підсумками голосування, у другий тур президентських виборів потрапили 2 кандидати: висуванець від правлячої націонал-консервативної партії Георгій Іванов. Йому конкуренцію у другому турі голосування складе Любомир Фрчкоскі, кандидат від опозиційної Соціал-Демократичного альянсу Македонії, партії лівої орієнтації робітничого класу. Соціал-демократи звинувачують уряд у тому, що з його націонал-консервативною політикою країна потрапила у безвихідь, і через те гальмується головна мета - швидкий вступ до Євросоюзу та НАТО.
Джерело: 24 Канал
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