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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЄВРОПАРЛАМЕНТ
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      Овочі від Обами

      Фінансові ринки 240

      Невдовзі неподалік від Білого Дому можна буде придбати городину з президентської грядки.

      Муніципалітет Вашингтона вирішив організувати поблизу резиденції американського президента невеличкий ринок сільгосппродукції. Американці зможуть придбати овочі, які власноруч виростила перша леді США.Дружина Барака Обами - Мішель - не приховує своє пристрасті до городини, і дуже пишається власним врожаєм. Звісно, стояти за прилавком з шпинатом в руках перша леді США не буде. Зазначимо, город на Південній галяві Білого Дому існує з березня цього року як своєрідний “антикризовий проект” президентської сім’ї.Попри невеличкі розміри ділянки, Мішель Обамі все ж вдалося виростити більше 50 видів овочів, зокрема помідори, перець, шпинат, баклажани. Частина зібраного врожаю потрапила на президентський стіл, іншу передали в один із закладів для безпритульних. Куди піде виторг від проданого на ринку, наразі невідомо.
      blog_ava
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      Новини за 11 вересня 2009
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