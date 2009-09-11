17:50
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Дитяча образа і підводна помста Путіна
      Вєсті Кремля
      21:39, 24 травня
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті.UA
      17:07, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НОВИНИ КИЄВА

      Ознаки стабілізації

      217

      В США з’являються ознаки стабілізації фінансової системи.

      Принаймні їх майже через рік після банкрутства інвестбанку Lehman Brothers побачив голова американського казначейства Тімоті Гейтнер. У зв’язку з цим, мінфін може зменшити обсяги допомоги фінансовому сектору, але щоб запобігти шоку, цей процес має бути поступовим.Нагадаємо, для підтримки фінансистів у час кризи влада США в цілому витратила більш ніж 700 млрд. дол. Багато банків вже розрахувалися за держпозиками, а в якості дивідендів за отримані в процесі капіталізації банків акції, уряд заробив 12 млрд. дол. Нагадаємо, фінансова система США похитнулася після банкрутства банку Lehman Brothers 15 вересня минулого року.
      blog_ava
      У Таїланді в порту стався вибух: багато постраждалих – фото і відео
      сьогодні
      3708
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 11 вересня 2009
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      сьогодні , 17:34 Він зробив так, як мав зробити кожен, – мати полоненого українського моряка Небилиці
      231
      Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      сьогодні , 17:15 Британські ЗМІ про відставку Терези Мей: Витривалість – не стратегія
      Світлана Попова 1017
      Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      сьогодні , 17:00 Топ-5 найкрасивіших парків Європи
      357
      Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      сьогодні , 16:02 Догляд за собою – це, перш за все, повага до себе, – косметолог
      Сергій Якименко 167
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сьогодні , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 378
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук