В США з’являються ознаки стабілізації фінансової системи.

Принаймні їх майже через рік після банкрутства інвестбанку Lehman Brothers побачив голова американського казначейства Тімоті Гейтнер. У зв’язку з цим, мінфін може зменшити обсяги допомоги фінансовому сектору, але щоб запобігти шоку, цей процес має бути поступовим.Нагадаємо, для підтримки фінансистів у час кризи влада США в цілому витратила більш ніж 700 млрд. дол. Багато банків вже розрахувалися за держпозиками, а в якості дивідендів за отримані в процесі капіталізації банків акції, уряд заробив 12 млрд. дол. Нагадаємо, фінансова система США похитнулася після банкрутства банку Lehman Brothers 15 вересня минулого року.