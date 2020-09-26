Уряд відсторонив від роботи відповідальних за проведення навчальних польотів після авіакатастрофи війського літака АН-26 біля Чугуєва. Їх відсторонять на час розслідування.

Відповідне доручення дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль міністру оборони Андрію Тарану під час екстреного засідання уряду, повідомляє 24 канал. До речі Авіакатастрофа біля Чугуєва: комісія з розслідування трагедії має подати звіт до 25 жовтня Глава уряду закликав керівника Міноборони забезпечити неупередженість розслідування. Водночас усі польоти, в яких беруть участь літаки АН-26 та аналогічні будуть припинені до з'ясування причин та обставин трагедії. Міністр оборони і керівник Генштабу вже почали виконувати доручення. Що відомо про комісію з розслідування трагедії В Україні 26 вересня розпочала роботу спеціальна комісія для розслідування обставин та причин падіння літака біля Чугуєва. Її очолив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський.

До 25 жовтня комісія повинна подати повний звіт про причини та обставини катастрофи.

До її складу увійшли Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран (заступник голови комісії), голова Харківської ОДА Олексій Кучер, глава МОЗ Максим Степанов, голова СБУ Іван Баканов та інші. Зверніть увагу! 26 вересня на місці трагедії почали роботу Арсен Аваков, Андрій Таран, Микола Чечоткін та Олексій Кучер. На місці авіакатастрофи знайшли бортові самописці. На щастя, вони вціліли і лише після їх розшифровки можна буде встановити причину катастрофи літака АН-26. Авіакатастрофа літака АН-26 біля Чугуєва: що відомо 25 вересня під Чугуєвом, що на Харківщині, впав військовий літак АН-26. На його боту перебували 27 осіб (7 офіцерів та 20 курсантів).

За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.

Міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака. Попередній аналіз дає підстави вважати, що літак зачепився крилом за землю. Після цього він впав та загорівся.

На борту літака Ан-26, який надвечір 25 вересня розбився неподалік міста Чугуєва на Харківщині, перебували 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та семеро офіцерів. Ще одного курсанта не допустили до польоту.

25 загинули на місці і один – від опіків, несумісних із життям, у лікарні. Ще один перебуває на лікуванні.

Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу