Міністерство економіки оцінює зменшення обсягів ВВП на рівні 5,8%. Такий показник зафіксували за останні 8 місяців 2020 року.

У серпні майже всі види економічної діяльності показали уповільнення темпів падіння. Про це повідомили на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

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За даними відомства, деякі види діяльності у серпні показали економічне зростання.

Окремі види промислової діяльності, будівництво, транспорт, торгівля, а також сільське господарства продемонстрували покращення своєї динаміки, а індекс очікувань ділової активності у порівнянні з попереднім місяцем (липнем – 24 канал) поліпшився,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про скорочення ВВП України

Зазначимо, у квітні – червні 2020 року падіння валового внутрішнього продукту України становило 11,4% до аналогічного періоду у 2019 році. У проєкті Державного бюджету-2021 передбачене збільшення ВВП на 4,7%

У Нацбанку зазначили, що основними причинами падіння ВВП стали скорочення внутрішнього попиту та падіння інвестицій. Все тому, що під час пандемії коронавірусу люди зменшили споживчі витрати, а бізнес відклав нові проєкти.