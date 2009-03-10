Падіння експорту

У січні різко скоротився експорт з Німеччини.

Падіння світової економіки призвело до зниження експорту товарів та послуг з найбільшої європейської економіки більш ніж на 20% - у порівнянні з аналогічним періодом торік. Втім, з тих же причин зменшився і імпорт, тому зовнішньоторговельний баланс країни залишається позитивним.Для Німеччини експорт вже традиційно є основою економіки. Однак, світова економічна нестабільність зменшує попит на німецькі автомобілі та інші товари за кордоном. З огляду на песимістичні економічні прогнози, експерти прогнозують подальше зменшення німецького експорту.Негативною залишається і загальна економічна картина Німеччини. Фахівці прогнозують, що за підсумками першого кварталу ВВП країни впаде на півтора відсотка, а за увесь 2009 рік - на більш ніж 2%.