Німецькі журналісти з'ясували, що у власності зятя та доньки Нурсултана Назарбаєва – палац Зеелах у Баден-Бадені. Це маєток, який вражає розкішшю – фресками, оздобленням з цінних порід дерева, ліпниною.

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Палац у Баден-Бадені вражає внутрішнім оздобленням

Ті пподинокі люди, кому доводилося бувати в маєтку, в один голос кажуть: це найбільш вражаюче з того, що було зроблено за гроші мультимільйонерів із країн колишнього СРСР,

– мовиться у розслідуванні.

Палац Зеелах ще з 19-го століття був пов'язаний з росіянами. Маєток був літньою резиденцією відомого російського дипломата, таємного радника Михайла Хрептовича.

Нові господарі з Казахстану відбудували історичну віллу

Нові господарі з Казахстану, пишуть ЗМІ, відбудували історичну віллу. На території розбили парк з фонтанами, спа-зону, площа якої близько тисячі квадратних метрів.

Це цікаво! Скляний купол над 25-метровим басейном видно навіть на знімках із космосу.

Облаштування маєтку тривало близько 10 років

Облаштування вілли було досить тривалим – 10 років. За попередніми оцінками, на нього могли витратити близько 60 мільйонів у європейській валюті. Про роботу підрядники детально звітували замовникам із Казахстану.

Одного разу замовникам не сподобалися фрески і вони розпорядилися зробити наново роботу, за яку художнику вже було сплачено близько 150 тисяч євро,

– розповів журналістам співрозмовник.

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Маєток Зеелах / Фото з супутника

Що ще належить родині Назарбаєвих у Німеччині

Також казахам у регіоні належать ще три об'єкти нерухомості, у тому числі дві історичні пам'ятки:

побудована на початку ХХ-го століття в стилі історизму вілла відомого архітектора Густава Штро у Баден-Бадені;

замок-готель Bühlerhöhe.

Все це вони, схоже, скупили просто як заначку на чорний день,

– сказав Губерт Шнурр, мер Бюля, де Кулібаєви мають два готелі.

До уваги! Загалом у вілли та готелі було вкладено понад 100 мільйонів євро. Про те, що нерухомість належить Назарбаєвим, відкрито джерела не говорять. Зазначають, що це – власність "тої самої сім'ї".

Вілла архітектора Штро / Фото DW

Власницею маєтку Зеелах є казахська Verus Praedium International

У німецьких реєстрах засновником Schloss Seelach Invest GmbH – власниці маєтку Зеелах – є казахська компанія Verus Praedium International. Вона належить компанії "Кіпрос" з Алмати. Бенефіціаром Schloss Seelach Invest GmbH є Тимур Кулібаєв – зять екс-президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, чоловік його середньої дочки Дінари.

Дінарі та Тимуру Кулібаєвим належить ще 2 готелі

Дінарі та Тимуру Кулібаєвим належить ще одна фірма Bühlerhöhe Castle Invest GmbH. Вже цій компанії належать два готелі в Бюлі, неподалік Баден-Бадена. Цікаво, що як і Зеелах, так і готелі на Кулібаєвих переписав їхній партнер Яків Цхай. Він – людина непублічна, навіть його фото знайти важко.

Представники родини Назарбаєвих не були у маєтках

Парадоксально, але, за свідченням розслідувачів, жоден із представників родини Назарбаєвих ніколи не відвідував свою елітну нерухомість. Аналітики впевнені що це – "запасний аеродром".

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Що відомо про зятя Назарбаєва – Тимура Кулібаєва:

Кулібаєв – голова галузевої асоціації Kazenergy.

Протягом багатьох років очолював Національну палату підприємців "Атамекен", за якою законом закріплені значні важелі впливу як на бізнес.

У січні добровільно пішов у відставку. Зазначимо, що раніше високі державні посади покинули і інші 2 зяті Назарбаєва.

Кулібаєви – найбагатша подружня пара Казахстану. Forbes оцінює їхні статки у шість мільярдів доларів.

Як показало розслідування Центру з дослідження корупції та організованої злочинності через фонди, що працюють під вивіскою благодійності, батько Дінари – Нурсултан Назарбаєв контролює у всьому світі активи на суму близько восьми мільярдів доларів.

Загалом сім'я Назарбаєвих володіє елітною нерухомістю у Європі та США на 800 мільйонів доларів.

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