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      Палаючі бочки і протитанкові їжаки: у Харкові протестують на ринку "Барабашово" – фото, відео

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      Протести у Харкові на ринку "Барабошово" / 057.ua

      14 лютого на ринку ТЦ "Барабашово" у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти будівництва дороги через ринок. Підприємці встановили протитанкові їжаки, натягнули між ними ланцюги, розтягнули транспаранти і розпалили багаття.

      Підприємці вимагають захистити свої магазини від знесення. Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

      До теми: Конфлікт у Харкові на ринку "Барабашово": що про нього відомо

      Прессекретар ринку Сергій Зайцев розповів, що в останні дні на магазини почали активно розклеювати приписи про знесення. За його словами, їх не вручають належним чином і "з'ясувати, наскільки це реальні приписи, неможливо". Він додав, що акція безстрокова і підприємці мають намір протестувати, поки будівництво дороги через ринок не скасують.

      У пресслужбі Харківської міськради відповіли, що "акція – це чисто медична ситуація, яку повинен коментувати спеціалізований лікар".

      Дивіться відео з протестів на ринку "Барабашово" у Харкові: 

      Що відомо про конфлікт на ринку "Барабашово" у Харкові

      • ТЦ "Барабашово", найбільший в Україні центр оптово-роздрібної торгівлі, входить до концерн АВЕК, почесним президентом якого є Олександр Фельдман – політичний і бізнес-опонент мера Харкова Геннадія Кернеса. Конфлікт між ними триває вже роками.
      • Кернес, коментуючи на сесії міськради ситуацію з ринком, пригрозив, що "видалить Фельдмана як зуб". Фельдман же відповів, що "Харків сам видалить Кернеса як гангрену". Конфлікт між ними триває вже роками.
      • У жовтні 2019 року Геннадій Кернес заявив, що дорога буде побудована у будь-якому випадку, після чого під крики "ганьба" і свист протестувальників пішов на сесію міськради, яка підтримала проєкт будівництва.

       

      Протести у Харкові через будівництво дороги на ринку "Барабашово" / Фото 057.ua

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Торгівля Сутички Геннадій Кернес Протести Новини Харкова
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