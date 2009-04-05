"Пальмова неділя"

Католики святкують пальмову, або вербну неділю.

Згідно з Біблією, саме цього дня Ісус увійшов до Єрусалиму - за тиждень до свого розп’яття на Голгофі. Народ вітав духовного визволителя пальмовими гілками, а Він усвідомлював, що прямує на вірну смерть заради спасіння всього людства.Цей тиждень, кажуть священнослужителі - шлях Христа від смерті до воскресіння. Свято символізує з одного боку визнання місії Ісуса Христа, а з іншого боку - входження Сина Людського до Раю.Українські католики замість пальмових гілок несуть до церкви вербу. ЇЇ гілочки, прикрашені солодощами, фруктами, і барвистими стрічками, дарують дітям. А ті, після того як священик окропить гілля свяченою водою, одне поперед одного намагалися якнайшвидше покласти до рота бруньку верби - "щоб горло не боліло". Освячені гілочки пальми чи верби кріпили до узголів'я ліжка, біля розп'ять, камінів, у стійлах худоби. Після Великодня їх спалюють, а попіл зберігають для обрядів у Попільну Середу.