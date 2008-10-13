Пам'яті Паваротті

Зірки вшановують Лучано Паваротті. У йорданському місті Петра відбувся концерт із нагоди дня народження великого тенора.

12 жовтня йому б виповнилося 73. Пам’ятний вечір організувала вдова Паваротті - Ніколетта Мантовані. Усі вилучені кошти підуть на благодійність.Ніколетта Мантовані (удова Лучано Паваротті): “Сподіваюсь, усі будуть пам’ятати Лучано не лише як видатного виконавця, але й як прекрасну людину. Лучано був дуже особливим, і, гадаю, таких більше не буде.. Можливо, буде ще в когось такий голос, як у нього. Та така харизма, як у нього, така любов до людей... Гадаю, за це його так і любила аудиторія. Адже кожен із них відчував, що Лучано любить світ, любить життя“.Аби вшанувати видатного тенора, на концерт завітали Пласідо Домінґо, Хосе Карерас, Андреа Бочеллі, Стінґ та інші зірки. Домінґо та Карерас вперше виступили на одній сцені після смерті Паваротті - в пам’ять про тріо видатних тенорів.