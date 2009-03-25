Пам'ятник, що сповзає

Святий Володимир може впасти в Дніпро.

Середня тераса Володимирської гірки, де і розташований пам'ятник Князю-Хрестителю Русі, почала стрімко сповзати вниз - асфальт тріснув і просів, розсипалися паркові доріжки. Основна причина - схили гірки не укріплені, що і призводить до зсувів ґрунту, кажуть екологи. Вони нарікають - проблема виникла ще 3 роки тому, коли місцева влада почала тут реконструкцію. Володимир Борейко (голова Київського еколого-культурного центру): "Хтось відмивав гроші під виглядом вирубки старих дерев. Ну старі дерева це, мабуть, за віком їм десь 100-150 років, але коренева система дуже добре тримала ґрунт, і зсувів не було, а вони дерева порубали, але жодного саджанця не було посаджено".Не остання роль тут і коливань ґрунту, спричинених рухом авто по Володимирському узвозу. Екологи пропонують врятувати пам'ятку архітектури, насадивши на схилах близько 1000 дорослих дерев з міцним корінням, що обійдеться місцевій владі приблизно у 100 тисяч гривень. Якщо цього не зробити, то вистачить і тижня дощів, щоб весь схил разом з пам'ятником сповз у річку.Та представники місцевої влади запевняють - пам'ятник Хрестителю Русі є стійкими до зсувів. Мовляв, тріщини біля Володимира - робота поверхневих стічних вод, тому й обмежаться налагодженням дренажної системи.Віталій Пишний (начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій м. Києва): "Дано доручення сьогодні комунальному підприємству проти зсувних підземних робіт підготувати першочергові заходи по недопущенню зсувних процесів на цих ділянках, а також дати свої пропозиції щодо фінансування першочергових заходів".Та поки влада готує першочергові заходи, зсуви загрожують не лише князю Володимиру. Так, на думку екологів, під загрозою сповзання в Дніпро опинилися й інші об’єкти, зокрема, Маріїнський палац та будівля Міністерства охорони здоров’я. Причину наводять ту ж - вирубка дерев, але не для реконструкції парку, а задля елітного будівництва.