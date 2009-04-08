Пам’ятник з діркою

Зловмисника, який пошкодив пам’ятник Леніну у місті Рубіжне, що на Луганщині, затримали.

Тетяна Погукай (керівниця ЦГЗ УМВС України в Луганській області): "Він говорить, що надивився по телевізору що було в Санкт-Петербурзі і вирішив повторити. Знайшов запал, все це прив'язав до Леніна і взірвав".Внаслідок вибуху постраждала ліва нога та спина триметрового вождя. Осколками знівечене передня частина монументу, яка тепер схожа на друшляк. Пам’ятник вождю в Рубіжному встановили 40 років тому. Місце обирала найкраще - в центральному парку. Інцидент змусив міліцію посилити охорону пам’ятників радянського періоду. Їх в місті 11. Натомість місцева влада обіцяє відновити пошкоджений пам’ятник. Зазначимо, це вже не перший подібний випадок в Рубіжному - 2 року тому "болгаркою" відпиляли руку пам’ятнику Кірову, хуліганів так і не знайшли.