Міністерство закордонних справ до Дня Незалежності визначило, скільки пам’ятників Тарасу Шевченку встановили у світі. Тепер це національний рекорд.

У МЗС нарахували 78 пам'ятників митцеві у 42 країнах світу. Про це пресслужба написала на фейсбук-сторінці міністерства.

Цікаво Марш ветеранів до Дня Незалежності у Києві: ходу очолять Ярош і Забродський

"Мене завжди вражало, що ледь не всюди за кордоном, куди не поїдь, знайдеш пам’ятник Кобзареві. І ось ми провели дослідження кількості пам’ятників, підготували доказову базу і напередодні Дня Незалежності України офіційно зафіксували національний рекорд – за найбільшу кількість пам’ятників за кордоном одній людині", – цитує пресслужба слова очільника МЗС Дмитра Кулеби.

Міністерство ініціювало реєстрацію рекорду і зібрало усі необхідні підтвердження. Водночас Кулеба зазначає, що сам рекорд – "це результат зусиль поколінь української діаспори та української держави"

Україна – всюди, де є пам’ятник Кобзареві, де є хоча б одна людина, яка каже про себе "Я – українець". Від Австралії – до Парагваю. Від Пекіна – до Парижа. Від Лівану – до Святого Престолу. Від Прудентополіса у Бразилії – до Вінніпега у Канаді,

– зазначив він.