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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Пам'ятники Дзержинському та "Героїчній молодості" здадуть як вторсировину у Запоріжжі

00:47, сьогодні 82 Читать новость на русском
Демонтаж
Демонтаж / hromadske

Міська рада Запоріжжя продасть демонтовані пам'ятники Феліксу Дзержинському і "Героїчній молодості" як вторсировину, а виручені кошти підуть до спеціального фонду бюджету міста.

Про це йдеться в проекті рішення про списання комунальної власності. Пам'ятник Дзержинському в його нинішньому стані оцінили у 957 тисяч гривень, а пам'ятник "Героїчній молодості" – 432 тисячі гривень.

Кошти, отримані від реалізації необоротних активів, інших матеріальних цінностей, за здачу вторинної сировини у вигляді брухту і відходів при списанні майна, будуть перераховані до спеціального фонду бюджету міста.

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Теги: Новини України Декомунізація Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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