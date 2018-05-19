Panasonic представила камеру для зйомки на глибині

Компанія Panasonic презентувала нову камеру LUMIX Digital Camera DC-FT7, яка може працювати водою на глибині до 31 метра.

Про це пише tehnot.com.

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Ця камера має дуже компактні розміри і важить всього 319 г. Нею можна знімати 4К-відео, а також фотографії з роздільною здатністю 20,4 Мп (f/3.3-5.9). Також камера може виконувати функцію Panasonic 4K Photo, тобто апарат може "витягувати" зображення з відео (30 кадрів в секунду), кожне таке фото – 8 Мп.

Камера нідійде у продаж в червні

Digital Camera DC-FT має 3-дюймовий дисплей, електронний видошукач, світлодіодний спалах. Окрім того, апарат можна під’єднати до комп’ютера або смартфона через Wi-Fi.

Камера надійде у продаж в перших числах червня. Її можна буде придбати у трьох кольорах: синьому, чорному і помаранчевому. Вартість – 450 доларів (приблизно 11 700 гривень).

Digital Camera DC-FT: відео