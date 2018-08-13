Panasonic розробили пристрій, що бореться з неприємним запахом ніг

Компанія Panasonic почала продаж "дезодоранту для взуття", що працює за технологію nanoe X (вона бореться з неприємними запахами). Пристрій має назву MS-DS100.

Про це повідомляє tehnot.com.

Як пояснили інженери, однією з головних причин виникнення запаху у взутті є ізовалеріанова кислота, яка утворюється через піт та бактерії. Тож розробники Panasonic використали іонні частинки nanoe X для боротьби з цією кислотою і усунення запахів. Потік іонів поширюється в шести напрямках всередині взуття.

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У нормальному режимі пристрій працює приблизно 5 годин, а для особливо складних випадків знадобиться 7 годин.

Вартість пристрою поки не відома. Panasonic почне продавати новинку на початку вересня.

Скільки коштуватиме пристрій поки невідомо

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