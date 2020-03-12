Паніка на валютному ринку: Нацбанк продав ще 350 мільйонів доларів

У середу, 11 березня, попит на іноземну валюту продовжив суттєво переважати пропозицію. Щоб нейтралізувати валютні коливання, Нацбанк за добу продав близько 350 мфльйонів доларів.

Погіршення настроїв на валютних ринках зумовлене передовсім психологічним чинником, пов'язаним з поширенням у світі коронавірусу, зазначили у Національному банку України.

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Там наголосили, що з економічної точки зору вплив коронавірусу на Україну є нейтральним. Так, наприклад, падіння цін на окремі товари українського експорту нейтралізується здешевленням імпорту. Зокрема, мовиться про енергоносії.

Національний банк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, спричинених нервовими настроями,

– запевнили у НБУ.

Міжнародні резерви України станом на зараз становлять понад 26 мільярдів доларів. Тож у Нацбанку запевняють, що готові і надалі боротися з валютною панікою, якщо буде така необхідність.

Варто зазначити, що напередодні – у вівторок, 10 березня – через паніку на валютних ринках НБУ продав 250 мільйонів доларів.

Що таке міжнародні резерви?Простими словами це гроші, які держава тримає "на чорний день". Зазвичай вони потрібні саме для такої ситуації, яка є сьогодні, коли поширюється зайва паніка через епідемію коронавірусу і нестабільний нафтовий ринок.



Тоді державний регулятор і використовує резерви, щоб нейтралізувати вплив цих чинників на економіку. Наприклад, схожа ситуація в Україні була під час світової фінансової кризи 2008 року.