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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Пантелєєв: З 1 серпня Київ повністю повернув контроль над всім тепловим господарством

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Петро Пантелєєв
Петро Пантелєєв

Київ з 1 серпня остаточно повернув під управління громади весь теплоенергетичний блок, який обслуговує місто.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв в інтерв'ю інформаційному агентству "УНІАН".

"Це справді історична подія: в управління міста повернуто весь теплоенергетичний блок. А це майже сотня тисяч об'єктів: 2,6 тис. кілометрів теплових мереж, ТЕЦ, дві сотні котелень, станції теплопостачання, сміттєспалювальний завод "Енергія". Все це знову перейшло у власність комунального підприємства, а значить – громади міста. З приватної компанії "Київенерго" більш ніж 7,5 тисячі кваліфікованих співробітників переведені на комунальне підприємство "Київтеплоенерго", – повідомив заступник міського голови.

За його словами, для успішного завершення процесу повернення теплового господарства під управління міста була проведена комплексна робота: міжнародними компаніями проведено технічний і економічний аудит стану теплоенергетичного комплексу, а також виконана повна інвентаризація майна.

"Також було створено нове спеціалізоване міське підприємство, яке взяло на себе функції надання тепла і гарячої води киянам. Причому на цьому шляху ми зустріли безліч перешкод і надзвичайно мало підтримки", – зазначив Пантелєєв.

Найбільшою проблемою для керівництва Києва стала позиція НАК "Нафтогаз України", яка вимагала погашення всіх боргів, що накопичилися за період дії договору з "Київенерго".

"У цій сумі значаться штрафи і пені, які "Нафтогаз" нараховував "Київенерго" за несвоєчасну оплату газу. Вони склали близько 1,2 млрд грн. Це величезна сума, для погашення якої на сьогодні немає джерела", – повідомив заступник міського голови.

При цьому "Нафтогаз" як і раніше відмовляється підписувати договір на поставку газу, поки не будуть сплачені всі борги, що тягне за собою ризик зупинки міських ТЕЦ, які виробляють не тільки теплову, а й електричну енергію.

"Ми були близькі до застосування графіків аварійних відключень електроенергії. Це вкрай негативно позначилося б на життєзабезпеченні міста. Щоб уникнути ризику надзвичайної ситуації, нам довелося укласти тимчасовий договір на поставку природного газу з комерційним підприємством УНБ (ПрАТ "ДК "Укрнафтобуріння", – ред.), у якого ми закупили 18 млн кубів газу. Цього вистачить для безпечної роботи ТЕЦ-5. Вважаю це рішення правильним і зваженим, адже ми не могли допустити виникнення надзвичайної ситуації в місті", – зазначив Пантелєєв.

Він також додав, що ситуація з газом не відіб'ється на підготовці до опалювального сезону. За словами заступника мера, "Київтеплоенерго" вже виконало більшу частину запланованих гідравлічних випробувань, продовжує закуповувати техніку, зберігає необхідні соціальні стандарти для персоналу.

Теги: Новини політики Новини Києва Нафтогаз опалювальний сезон
Джерело: 24 Канал
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