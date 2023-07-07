Заначимо, що гарматна установка розташована саме у місті Нова Москва на поверхні законсервованого полігону "Салар'єво". Власне, він є рекультивованою горою сміття. Використовують його загарбники від лютого.

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Захищаються "як вміють"

Як пишуть журналісти, першою на цьому полігоні з'явилася мобільна РЛС розвідки П-18-2 "Прима". Вона має характерно велику горизонтальну антену, що працює в метровому діапазоні та призначена для виявлення, супроводу, вимірювання координат та визначення повітряних об'єктів, що належать державі.

Тепер у Новій Москві розгорнули додатковий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Також там з'явилися додаткові об'єкти: місця побуту для військових, каністри з паливом та, мабуть, боєприпаси,

– написав один зі ЗМІ.

Власне, періодично ворожі військові оператори переводять зенітно-ракетну систему в бойове становище. Це видно по обертанню радара та руху зенітних гармат.

"Панцир-С1" на колишньому смітнику під Москвою: дивіться відео The Insider

Зверніть увагу! "Панцир" є комплексом малого радіуса дії. Він може як і захищати малі об'єкти від засобів повітряного нападу, так і слугувати для боротьби з легкоброньованими наземними цілями, живою силою противника. Вочевидь, окупанти бояться атак на Москву, тому й розгорнули систему.

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Усе частіше до ворожої держави навідується "бавовна", тому подбати про безпеку Москви не є найгіршою ідеєю, що могла виникнути в загарбників.