Папа Франциск дав важливу настанову матерям новонароджених

Папа римський Франциск закликав жінок не соромитися годувати грудьми на людях, бо це мова любові.

Про це повідомляє La Stampa.

Таку настанову папа дав під час обряду хрещення ним 34 новонароджених у Сикстинській капелі. Він закликав жінок годувати прямо у храмі.

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"Якщо вони починають вередувати, це тому, що їм гаряче та некомфортно, або ж вони голодні, то без страху годуйте їх, це також мова любові", – сказав Папа.