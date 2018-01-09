Папа Франциск дав важливу настанову матерям новонароджених
07:14, сьогодні 963 Читать новость на русском
Папа римський Франциск закликав жінок не соромитися годувати грудьми на людях, бо це мова любові.
Про це повідомляє La Stampa.
Таку настанову папа дав під час обряду хрещення ним 34 новонароджених у Сикстинській капелі. Він закликав жінок годувати прямо у храмі.
Читайте також: Папа Римський зробив несподіване зізнання
"Якщо вони починають вередувати, це тому, що їм гаряче та некомфортно, або ж вони голодні, то без страху годуйте їх, це також мова любові", – сказав Папа.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ15 вересня 2017 , 00:03
На Київщині впіймали хабарницю з незвичним "подарунком": фото26 грудня 2017 , 21:19
Кива прийшов на суд щодо сина Авакова з десятком чоловіків у камуфляжі1 листопада 2017 , 14:16
"Марш Слави" з нагоди Дня захисника у Києві: неперевершені фото з висоти пташиного польоту14 жовтня 2017 , 19:21
Скільки грошей втратили транспортники за місяць роботи без паркувальників10 вересня 2017 , 16:27