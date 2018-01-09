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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Папа Франциск дав важливу настанову матерям новонароджених

07:14, сьогодні 963 Читать новость на русском
Папа Римський
Папа Римський / Фото з відкритих джерел

Папа римський Франциск закликав жінок не соромитися годувати грудьми на людях, бо це мова любові.

Про це повідомляє La Stampa.

Таку настанову папа дав під час обряду хрещення ним 34 новонароджених у Сикстинській капелі. Він закликав жінок годувати прямо у храмі.

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"Якщо вони починають вередувати, це тому, що їм гаряче та некомфортно, або ж вони голодні, то без страху годуйте їх, це також мова любові", – сказав Папа.

Теги: Папа Римський Франциск
Джерело: 24 Канал
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