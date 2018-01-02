Парад Дідів Морозів та Снігуроньок влаштували у Чернівцях: відео
21:05, 2 січня 266 Читать новость на русском
Флешмоб Снігуроньок та Дідів Морозів відбувся у Чернівцях. Три десятки казкових персонажів вийшли на головну площу міста, аби потішити містян та зібрати кошти на допомогу хворим дітям.
До заходу міг долучитись кожен охочий, костюми створювали самі.
Акцію організовують вже утретє. Цього року збирали кошти для родини, де на лейкодистрофію захворіло двоє діток.
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"Я просто проходив поруч, дуже цікаво, сподобалось! Акція благодійності – це круто, побільше б такого", – відреагував на флешмоб чернівчанин Павло.
Джерело: 24 Канал
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