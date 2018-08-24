Парад не має затьмарити нам очі, армія потребує допомоги, – експерт

Українська армія потребує підтримки. Є багато моментів, де її треба критикувати. Однак парад показує той прогрес, який зараз є. Нам треба тверезо на це все дивитися.

Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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За його словами, наша армія, на щастя, не радянська цукерка в Європейській обгортці. Всі думають, що військова техніка – це ознака війни, небезпеки, насправді, це гарантія того, що у нас буде тихо і спокійно, адже у нас сильна армія.

В Україні вже не така ситуація, яка була у 2014 році, коли парад проходив на фоні в Ілловайську. Вражаюча техніка на параді, це лише шматок армії.

Є одна дуже цікава історія. Коли ви бачите військового, ветерана, людину у формі, і розумієте, що вона носить її не даремно, ви ставите праву руку трішки вище серця і просто на нього дивитесь. Ця акція називається "Подякуй ветерану – приклади долоню до серця". Це надзвичайно крута ініціатива,

– сказав Дейнега.

Глядачі можуть робити це від сьогодні. Маємо такий день, коли є можливість подякувати дуже багатьом ветеранам.