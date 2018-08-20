Паралімпійська збірна України стала абсолютним переможцем чемпіонату Європи з плавання

Паралімпійська збірна України з плавання на чемпіонаті Європи виборола 106 медалей і вдруге поспіль перемогла на змаганнях.

Українські паралімпійці на чемпіонаті Європи вибороли 106 медалей, серед них 33 золоті, 44 срібні та 29 бронзових, і вже вдруге поспіль стали чемпіонами Європи. Про це повідомляє прес-служба НКСІУ.

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Змагання, в яких брали участь близько 500 спортсменів з 40 країн, відбулись у Дубліні. Другою після України за медальним заліком стала команда Італії з 74 нагородами, третьою стала Велика Британія з 55 медалями.

Тріумфували, зокрема, переможці і призери літніх Паралімпійських Ігор у Ріо – Єлизавета Мерешко, яка виборола вісім нагород – п’ять золотих та три три срібні, а також Максим Кріпак з чотирма золотими та трьома срібними медалями.

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