Пропозиція НКРЕКП стосовно параметрів RAB-тарифу на розподіл електроенергії не є ефективною для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію належних державі обленерго.

Про це заявили в Європейській Бізнес Асоціації (ЕВА).

В ЕВА заявили, що 17 серпня 2020 року НКРЕКП було проведено громадське обговорення впровадження стимулюючого регулювання в Україні, на якому регулятор запропонував встановити дохідність на "стару" базу активів ОСР на рівні 3%. На це ЕВА відреагувала заявою про важливість підвищення норми дохідності на "стару" базу.

Пропозиція не є привабливою для бізнесу з огляду на потребу оновлення мереж та заохочення інвестицій в інфраструктуру новими й існуючими інвесторами, а також потенційно ставить під загрозу приватизацію пакетів акцій операторів систем розподілу, що належать державі,

– наголошують експерти Комітету Асоціації.

На думку ЕВА, запропоновані НКРЕКП параметри, не покращать умови інвестування в Україну й не повною мірою співвідносяться зі ставками за облігаціями внутрішньої державної позики України, кредитами тощо. Вислухавши позиції всіх учасників ринку, експерти ЕВА заявили, що Регулятор повинен підвищити ставки дохідності на "стару" базу активів до 8-9% для того, щоб діяльність з розподілу електроенергії стала інвестиційно привабливою для інвесторів.

На запит видання, координатор комітету з енергетики Євген Скульський повідомив, що підвищення ставки дохідності також вплине на вартість підключення – один з ключових показників рейтингу Doing Business – індексу, який ведеться Світовим банком.

"Підключення до мереж – це ключова складова індексу. А Україна за цим показником відстає – підключення вважається проблемним, і є тим фактором, через який інвестор і не приходить. Що стосується вартості, при підвищенні ставки на стару базу активів RAB-регулювання до 7-8% ціна підключення буде знижена. Підключення частково буде оплачуватися за рахунок оператора системи розподілу, а не тільки споживачів. Тому, безумовно, в разі ставки хоча б 7-8% на стару базу активів, будуть такі позитивні зміни, як зниження вартості підключення до мереж", – зазначив Скульський.

ЕВА звернулися до НКРЕКП з проханням сприяти перегляду регуляторної норми доходу на "стару" регуляторну базу активів і встановити її на рівні не менше ніж 8%.

Зазначимо, раніше член Експертної Ради при Міненергетики Сергій Чех заявив, що НКРЕКП пропонує методологію RAB-тарифів, з якою не буде інвестицій у мережі.