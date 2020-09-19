У Франції відчайдушний чоловік намагався забратися на найвищий хмарочос у Парижі. Водночас він не мав при собі альпіністського спорядження. Йому самостійно вдалося видертися на висоту приблизно у 105 метрів, до вершини залишалося ще стільки ж.

Однак відчайдуха зупинила поліція та рятувальники. Про це повідомляє радіостанція France Info.

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Згідно з даними радіостанції, коли до хмарочоса під'їхала команда пожежників-рятувальників, чоловік перебував на півдорозі до вершини. До порушника рятувальники спустилися на мотузці, а потім передали його поліцейським.

Джерела радіостанції з поліції заявили, що затриманий є поляком, який представився туристом. Наразі невідомо мотивів чоловіка, але виглядало це дійство ефектно.

Цікаво, що це вже не перша спроба людини піднятися на вершину Монпарнасу. Востаннє вершину хмарочоса підкорив у 2004 році француз Ален Робер. Зробив він це лише за 45 хвилин.