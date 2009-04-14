Парламент в облозі

Грузинська опозиція бере парламент у цілодобову облогу.

Прихильники відставки Саакашвілі задля досягнення своєї мети обіцяють цілодобово тримати в облозі усі входи і виходи до будівлі законодавчого органу. Про це у вівторок повідомив один з лідерів об'єднаних опозиціонерів. Щоправда найактивніше пікетувати парламент противники чинної влади мають намір у робочі години - з 9-ої ранку до 9-ої години вечора.Раніше опозиція розгорнула наметове містечко біля резиденції президента, заявивши відтак, що воно стане основним місцем проведення мітингів. Безстрокові акції протесту з вимогою відставки глави держави опоненти Міхаїла Саакашвілі розпочали ще минулого четверга. І хоча з цього часу чисельність цих демонстрацій помітно зменшилася, відступати від своїх цілей їхні організатори, схоже, не збираються. Опозиція звинувачує чинного президента у провокації війни з Росією і втраті у підсумку грузинських республік Абхазія та Південна Осетія.