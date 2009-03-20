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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Парламентські перипетії

19:21, 20 березня 2009 228

Кадрові питання залишилися невирішеними.

У п’ятницю Верховна Рада не розглядала кадрові призначення до уряду, а також на посади голів фонду Держмайна та Антимонопольного комітету. Коаліція досі не дійшла згоди щодо претендента на крісло глави Мінфіну. По президентському висуванцю на місце в МЗС вирішили - якщо “НУ-НС” проголосує “за”, бютівці також підтримають кандидатуру Олега Шамшура.Іван Кириленко (голова фракції БЮТ): “Ми дуже трепетно відносимося до пропозиції наших коллег, які сидять від нас зліва. Ось вони визначаться, що голосуватимемо “за”. У нас є 70 голосів і ми голосуватимемо “за” у нас же на коаліціїухвалюються рішення консенсусного. Це не наша квота, тому ми голосуватимемо оскільки голосуватиме наша частина коаліції зліва. У нас думка від зустрічі позитивна. У нас не буде так що “Наша Украина” голосуватиме “за” а ми “проти”.А от щодо процедури голосування у помаранчевих та біло-сердечних є розбіжності. Бютівці знову почали наполягати на пакетному голосуванні, а в “НУ-НС” із цим не погоджуються.Андрій Парубій (народний депутат, депутатська група "За Україну"): “Ми вважаємо, ще це такий умовно авантюрний спосіб подати в одному пакеті Шамшура як представника від Ющенка і скажемо Тигіпка, як представника уряду. Ми вважаємо і це за регламентом так є, що голосування має відбуватися по кожному окремо після детального обговорення в залі і в тому аспекті наша позиція є незмінною”.Посварили депутатів і газові питання. Замість одного звіту голови Тимчасової слідчої комісії з розслідування функціонування газотранспортної системи, нардепам довелось заслухати ще й окрему доповідь, підготовлену іншими членами ТСК. Проте жоден зі звітів парламентарі не підтримали, а діяльність комісії припинили. Голова ж ТСК Інна Богословська переконує, що на цьому не зупиниться.Інна Богословська (голова ТСК з питань розслідування функціонування ГТС): “Цей звіт можна назвати за Достоєвським “Преступление и наказание” за цим звітом ми депутати “Партії регіонів” надішлемо запити до всіх правоохоронних органів. Ми будемо вимагати покарання. Злочину без покарання, шановна владо, в нас не буде”.Також регіонали наполягають на створенні тимчасової слідчої комісії, яка перевірить фінансовий стан “Нафтогазу” та “Укртрансгазу”. Вже наступного пленарного тижня разом із кадровими питання народні обранці голосуватимуть і за створення відповідної комісії.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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