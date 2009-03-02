Парламентські плани

В Раді розпочинається черговий сесійний тиждень.

Відтак, в понеділок голови парламентських фракцій зберуться в кабінеті спікера для погодження порядку денного на наступний тиждень роботи. А питань до розгляду у нардепів чимало. Одне з головних - кадрові ротації в Кабміні, адже склад уряду не змінився з часу перепідписання коаліційної угоди.Новий склад Кабміну вже встиг обрости чутками. Подейкують, що в уряді введуть кілька новий посад віце-прем'єрів. Таким чином до складу Кабміну увійде Віталій Гайдук, як віце-прем'єр з питань паливно-енергетичного комплексу. Віце-прем'єром, який куруватиме фінансові питання стане Сергій Тігіпко, а Мінфін очолить Анатолій Мярковський, нині заступник в.о. голови міністерства. Головою Мін'юсту замість Миколи Оніщука коаліція пропонує призначити його одноблоківця Віктора Шемчука, а Мінвуглепром дістанеться представнику Української народної партії - Олександрові Клименку.Можливість звільнення нависла дамоклевим мечем і над міністром, якого досі не думали звільняти. Так, 3 березня Рада розглядатиме питання Володимира Огризка. Галас довкола чільника МЗС здійнявся після того, як він попередив посла Російської Федерації Віктора Черномирдіна, що йому загрожує оголошення персоною нон грата.