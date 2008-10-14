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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ВІТАЛІЙ КЛИЧКО

      Парламентські вибори

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      Парламентські вибори

      У Канаді сьогодні відбуваються позачергові парламентські вибори.

      Перемогу обіцяють консервативній партії прем’єра Стівена Харпера. Йому, однак, найімовірніше не вдасться здобути більшість місць у парламенті, аби самостійно сформувати уряд. Саме прагнення збільшити представництво консерваторів у парламенті змусило Стівена Харпера оголосити дочасні вибори.З 2006 року він очолював уряд меншості. Головним суперником політичної сили канадського прем’єра є ліберали. Напередодні їхній лідер та Стівен Харпер проводили останні передвиборчі поїздки Канадою, аби переманити виборців на свій бік.А поборотися їм було за кого, - за даними соцопитувань, перед голосуванням ще близько третини канадців не вирішили кому віддати свій голос. Головною темою передвиборчих дискусій стала економіка. Стівен Харпер став першим лідером країн Великої сімки, який проходить випробування виборами після того, як фінансова криза у світі загострилася.
      blog_ava
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      Новини за 14 жовтня 2008
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