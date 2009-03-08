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Парламентські вибори

Фінансові ринки 17:08, 8 березня 2009 220

В Північній Кореї відбулися вибори до національного парламенту - Верховних народних зборів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, явка виборців на виборах перевищила 90% ще за декілька годин до закриття дільниць. Зазначимо, вибори в Північній Кореї є формальністю, вони відбуваються на безальтернативній основі, оскільки усі кандидати попередньо затверджені владою. Однак, цьогорічні вибори можуть бути цікаві тим, що вперше в список кандидатів, як вважають оглядачі, потрапив один із синів лідера КНДР. Після того, як з’явилося інформація про поганий стан здоров’я Кім Чен Іра, ЗМІ почали спекулювати на тему, хто може змінити його на посаді. Найімовірнішим кандидатом називають третього сина лідера комуністичної держави 26-річного Кім Чен Уна. Якщо він таки потрапить до північнокорейського парламенту, то це тільки посилить припущення про те, що він у майбутньому очолить КНДР.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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