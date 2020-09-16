Політична партія "За майбутнє", створена лише у травні цього року, уже здобула електоральне лідерство в кількох західних регіонах України.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10 – 14 вересня. Згідно з ним, політсила "За майбутнє" стала абсолютним фаворитом на Волині.

На виборах до обласної ради серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором, партію готові підтримати 37,8% виборців. У партії "Слуга народу", яка йде другою, – лише 12% підтримки. 30,4% опитаних точно проголосують за партію на виборах до місцевої ради.

Серед кандидатів у мери Луцька перше місце посідає Ігор Поліщук із результатом 39,5%, який теж представляє політсилу в регіоні.

На виборах до Івано-Франківської обласної ради політичну силу готовий підтримати кожен п'ятий виборець – 19,2% від загальної кількості виборців. Це другий показник в області.

Політична партія "За майбутнє" була створена 20 травня 2020 року. Лідером політсили є чинний народний депутат Ігор Палиця.

Це опитування провели впродовж 10 – 14 вересня 2020 року. Методом особистого інтерв'ю загалом опитали 1200 мешканців Івано-Франківської області та 1600 мешканців Волинської області від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за статтю й віком, а ймовірна похибка становить не більше 2,8%.