Партії "Перемога Пальчевського" і "За майбутнє" Палиці витрачають рекордні суми на рекламу, але їх рейтинг залишається непрохідним.

Про це йдеться в статті на сайті depo.ua.

"За даними аналітиків руху "Чесно", які стежать за політичними фінансами, з початку 2020 року низка сторінок у Facebook витратила тисячі доларів на рекламу соцопитувань з Андрієм Пальчевским. Згідно з цими опитуваннями, зробленими маловідомою компанією, його рейтинг настільки високий, що ось-ось наздожене і пережене рейтинг столичного мера Віталія Кличка. А в рейтинговий список відомої соціологічної компанії SOCIS "Перемога Пальчевського" навіть не потрапила", – заявив автор статті на depo.ua.

Схожа ситуація і в партії "За майбутнє".

"У партії "За майбутнє", створеної в травні цього року і не байдужою до думки олігарха Ігоря Коломойського (це політичне утворення має свою депутатську групу в ВР, яку в кулуарах називають "за Майбах"), поки тільки 2,6%. Дивно, чи не так: партія, її лідер Ігор Палиця, її кандидати присутні у великій кількості на білбордах, у відеороликах в мережі, на телебаченні – скрізь. Але чомусь рейтинг низький", – повідомляється в статті.

Як наголошується у статті, історія з названими партіями дуже нагадує партію "Рух за реформи" Сергія Думчева, яка заполонила своєю рекламою Київ напередодні минулих виборів. За однією з версій, її могли фінансувати втікачі з "сім'ї" Януковича, за іншою – бізнесмени, яких пов'язували з Росією.

"Найцікавіше навіть не те, хто фінансував цей проєкт, а результат: Думчев зайняв лише восьме місце серед кандидатів у мери, його підтримали 3,92%, а партія "Рух за реформи" – дев'яте. Її підтримали 3,14% киян. У 2015-му підрахували, що тільки за білборди "носороги" заплатили приблизно 40 млн грн, а всього на передвиборну кампанію вони могли витратити від 90 до 100 млн грн. Тобто вартість одного голосу становила приблизно 30 тис. грн. Божевільні цифри. І нищівна поразка. Цікаво, поб'ють на нинішніх виборах цей сумнівний рекорд Палиця і Пальчевський?" – запитував автор статті.