"Слугу народу" готові підтримати 20% виборців серед тих, хто буде голосувати та визначився з вибором, "Європейську солідарність" – 15,8% українців, "Опозиційну платформу – За життя" – 12%, "Батьківщину" – 10,9%. За партію "Сила і честь" готові віддати голоси 6,4% виборців, за партію Мураєва "Наші" – 6,3%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%.

"УДАР Віталія Кличка" знаходиться на межі проходження до Верховної Ради. Його підтримка становить 4,2%. З урахуванням статистичної похибки ця партія може подолати 5%-й бар’єр.

Підтримка інших політичних сил становить менше 4%.

У порівнянні з вересневим дослідженням "Рейтингу", підтримка "Слуги народу" зменшилася на 5,4%, ОПЗЖ – на 0,4%. Інші політичні сили, які мають шанси пройти до парламенту, покращили свої позиції.

Опитування проводилося 21-23 жовтня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В опитуванні взяли участь 2500 українців старше 18 років з усіх областей України, за виключенням тимчасово окупованих територій. Репрезентативність з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0.