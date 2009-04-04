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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Партійна весна

18:12, 4 квітня 2009 261

Заклик природи до оновлення почули навіть політики.

Так у суботу на дев'ятому з'їзді "Народна самооборона" Луценка оголосила мобілізацію у свої лави. Від початку партію "Вперед Україно", що входила до блоку "Наша Україна-Народна самооборона" в парламенті, перейменували в партію "Народна самооборона" - як пояснили - давно вважають себе частиною цієї політсили. Щоправда, з офіційним перейменуванням самооборонці мають певні проблеми. Юрій Гримчак (заступник голови партії "Народна самооборона"): "Для цього чомусь, на відміну від партії "Єдиний центр", яка досить швидко перейменувалася, юстиція виставила умови, що це рішення повинні підтримати наші районні організації, обласні організації і на другому етапу з’їзду ми ще раз підтвердимо це рішення і після цього партія буде перейменована".Очолювати партію самооборонців лідер однойменного громадянського руху Юрій Луценко, доки буде міністром внутрішніх справ, не буде, натомість радить покладатися на власні сили і "товаришувати" з блоком Тимошенко, рухами "За єдину Україну" Кириленка і "Фронтом змін" Яценюка. Юрій Луценко (міністр внутрішніх справ України): "Вони це будуть робити самостійно, самостійно вирішувати як називатися, як рухатися далі, хто їх очолить. Я при цьому залишаюся міністром внутрішніх справ України." Що ж до виборів президентських - то головний міліціонер амбіцій великих не плекає - висувати свою кандидатуру не буде, а нинішньому Главі держави пророчить чи не найменші шанси у боротьбі за посаду. Міністр пообіцяв підтримку політсилі, яка матиме злагоджену команду. Хто зна - може це будуть колишні однопартійці Юрія Луценка - соціалісти, які у суботу оголосили тотальне оновлення партії? Частина соціалістів на базі реформованої партії "Справедливість" вирішили створити оновлену Соціалістичну партію України - уже без Олександра Мороза. За півроку обіцяють завершити почате. Станіслав Ніколаєнко (голова Херсонського осередку СПУ): "Ми напевно об’єднаємось зараз на базі партії "Справедливість" з тим, щоб через 6 місяців забрати всі рештки Соціалістичної партії України і мати одну потужну силу, яка може назватись скажімо "Справедлива Україна". Точно не буде Рудьковського, Мендуся, Мельничука, Малиновського." В такий спосіб частина соціалістів все ще сподівається врятувати партію від політичного забуття. Аби не лишитися у меншості, вирішили підстрахуватися ще й силами колег за переконанням. Учасники всеукраїнської конференції "Соціалісти за оновлення" ухвалили резолюцію з закликом до політичних сил лівого фронту виступити "єдиною силою" на президентських та парламентських виборах. Від спокусливої пропозиції не змогли відмовитися Прогресивна соц. партія, партія "Справедливість", "Союз лівих сил" та партія "Соціалістична Україна".  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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