Партійні "чистки"

Президентську партію чекають суттєві чистки.

Лідер Народного союзу "Наша Україна" Віктор Ющенко збирається зосередитись на кадрових перестановках. Зміна керівників обласних осередків, президій та рядових членів партії розпочнеться вже наприкінці березня. Про це напередодні у Брюсселі заявив сам Віктор Ющенко.Каже, за останні рік-півтора частина однопартійців проявили себе як зрадники, що готові заради кар’єри нанести нищівний удар по фракції і розколоти її. Нині половина "нашоукраїнців", каже Президент, під впливом прем’єр-міністра, інша ж половина партії керована кількома іншими центрами.