Партійні плани

Наступний з'їзд "Нашої України" відбудеться 20-27 жовтня.

Нашоукраїнці затвердили нову символіку партії, презентовану Президентом під час сходження на Говерлу, а також призначила дату з’їзду партії, який відбудеться 20-27 жовтня цього року. Долю ж своїх колег, які увійшли до коаліції, але так і не вийшли з партії, поки не вирішили.Володимир Мойсик (перший заступник голови політради партії "Наша Україна"): "Це є рішення 7 з’їзду партії, про те, щоб депутати члени нашої партії, які ввійшли до коаліції, поза рішенням партії, щоб аби покинули коаліцію, або самі вийшли з партії. Цього не зробив ніхто , окрім пана Мартиненка, отже на наступному засіданні політради буде ухвалюватись рішення про їх виключення."Аби виключити з партії "незгодних", потрібно дві третини голосів членів політради. Самі ж коаліціянти жодних заяв про вихід з партії не писали.