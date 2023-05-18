Учасники руху "Атеш" доволі успішно займаються підривною діяльністю на окупованих територіях. Тож від дня створення руху уже не раз у ЗМІ висвітлювалися його досягнення. Про свої найуспішніші операції та досягнення партизани розповіли в коментарі 24 Каналу.

Варте уваги Кістка в горлі Кремля: що відомо про рух "Атеш" та операції партизанів

"Атеш" ліквідовував загарбників навіть у Росії

Як призналися учасники "Атеш", рух мав низку великих успішних операцій на тимчасово окупованих українських територіях. Зокрема, мовиться й про можливість дотягнутися до високопоставлених окупантів.

Так, наприклад, партизани доклалися до підриву заступника голови адміністрації Нової Каховки Віталія Гура біля його автомобіля, що трапилося у березні 2023 року. Тоді гауляйтеру вдалося вижити, однак попри це партизани вважають операцію доволі успішною.

Дуже успішним виявився підрив заступника голови адміністрації Нової Каховки Віталія Гура. На жаль, він вижив, але сам факт, що ми можемо дотягнутися до високопоставлених рашистів, вартий багато чого,

– підкреслили у військовому русі.

Були, звісно, й успішні операції у тимчасово окупованому Криму. Так, у Севастопольському військовому шпиталі вдалося ліквідувати 13-у військову армію РФ. "Пізніше російська пропаганда заперечувала навіть існування таких людей: ось так гинеш за Росію, а вона заперечує, що ти взагалі існував", – сказали представники "Атеш".

Варто зауважити, що завдавали по окупантам ударів навіть на території самої держави-агресорки. Мовиться про розстріл військових на Білгородському полігоні, у якому "Атеш" брав безпосередню участь.

Найбільше досягнення партизанів

Попри всі ці успішні операції у русі зазначили, що не менш важливою є й щоденна робота. Мовиться про саботування наказів, поломку техніки, підрив залізниці тощо. Адже "усе це у комплексі несе справді значний внесок у перемогу над рашизмом".

Однак найбільше у військовому русі пишаються тим, що йому вдалося спонукати населення до активних дій проти російської злочинної влади. І мовиться передусім про населення тимчасово окупованого Криму та Росії.

Адже, живучи багато років у тоталітарній державі і боячись навіть подумати про щось проти влади, мало хто здатний зважитися на такі радикальні дії, якими ми займаємося. Але треба віддати належне російській владі – вони зробили дуже багато зла. Найчастіше люди самі хочуть помститися Путіну і тій репресивній системі, яка багато років їх утискала,

– сказали партизани 24 Каналу.

А також зазначили, що загалом пишаються результатами своєї роботи. Пояснили це просто – далеко не кожна спецслужба передових країн світу здатна повторити успіхи партизанського руху "Атеш".