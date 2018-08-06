Партнер Apple та Intel втратив 250 мільйонів доларів через комп'ютерний вірус

Один з найбільших виробників напівпровідникових виробів компанія TSMC минулої п'ятниці, 3 серпня, піддалася вірусній атаці, в результаті якої більша частина виробничих ліній зупинилася. За попередніми оцінками збитки від атаки становлять 3% квартальної виручки (250 мільйонів доларів), а наслідки від інциденту відчуватимуться до кінця року.

Про це повідомляє видання DigiTimes.

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У компанії відзначили, що періодично піддавалися вірусним атакам і раніше, проте це перший випадок коли було зупинено виробництво. На жаль, інцидент призведе до затримок в поставках і додаткових витрат. До середини вчорашнього дня співробітники компанії відновили працездатність 80% ліній, а сьогодні, 6 серпня, очікується повне відновлення працездатності.

Спалах вірусу виник через неправильні дій під час установки нового програмного інструменту, і шкідлива програма миттєво поширилася по корпоративній мережі, як тільки інструмент був активований.

Що таке TSMC? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company – найбільший виробник напівпровідникових мікросхем в світі з часткою ринку в 56% на 2017 рік. Серед його клієнтів числяться Apple, NVIDIA, Qualcomm, Intel і AMD.

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