Пасажири рейсу "Доха – Київ" таки погодились покинути літак: що відомо

Евакуйовані з Катару українці, які прибули до "Борисполя" рейсами зі столиці Катару Дохи, таки погодилися покинути літак. Їх привезли до Києва. Водночас люди відмовляються від обов'язкової двотижневої обсервації у готелях.

Декілька годин тому в літаку залишалося близько 50 осіб, які відмовлялися. Але потім їх кількість зменшилася до 30, а наразі всі погодилися покинути літак і приїхати до Києва.

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Водночас поки що люди стоять у автобусів і не заходять в готель. В автобусі є вода, але туалету та їжі немає.

Вони як і раніше відмовляються проходити примусову обсервацію, а сам готель перебуває в оточенні поліції і нацгвардійців.

Як повідомляє "Громадське", люди згодні проходити тести на коронавірус і на самоізоляцію, проте не на умовах запропонованих владою.

«Ми розуміємо всю складність ситуації, яка склалася у світі та готові підписати документ про добровільну самоізоляцію» — евакуйовані з Дохи українці, які відмовляються від примусової обсервації pic.twitter.com/BvhpkaiSdL — hromadske (@HromadskeUA) March 30, 2020

Що відомо про обурення людей зі спецрейсів з Катару

Вночі, 30 березня, в Україну прибули два рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).

Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках, і категорично відмовлялися від обсервації.

Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

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Що відомо про обсервацію українців, які повертаються спецрейсами

Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.

МЗС України і президент Зеленський неодноразово – і навіть у відеозверненні 29 березня – говорили про те, що евакуйовані з-за кордону до України люди мають пересидіти в ізоляції 14 днів.

Однак дійсно про рішення уряду щодо "обов'язковість дотримання режиму обсервації" міністр Криклій розповів у телеграм-каналі лише увечері 29 березня.



Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу