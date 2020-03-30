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      Пасажири рейсу "Доха – Київ" таки погодились покинути літак: що відомо

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      Українці зі спецрейсу з Катару відмовляються від обсервації в готелі / Громадське

      Евакуйовані з Катару українці, які прибули до "Борисполя" рейсами зі столиці Катару Дохи, таки погодилися покинути літак. Їх привезли до Києва. Водночас люди відмовляються від обов'язкової двотижневої обсервації у готелях.

      Декілька годин тому в літаку залишалося близько 50 осіб, які відмовлялися. Але потім їх кількість зменшилася до 30, а наразі всі погодилися покинути літак і приїхати до Києва.

      До теми Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію

      Водночас поки що люди стоять у автобусів і не заходять в готель. В автобусі є вода, але туалету та їжі немає.

      Вони як і раніше відмовляються проходити примусову обсервацію, а сам готель перебуває в оточенні поліції і нацгвардійців.

      Як повідомляє "Громадське", люди згодні проходити тести на коронавірус і на самоізоляцію, проте не на умовах запропонованих владою.

      Що відомо про обурення людей зі спецрейсів з Катару

      Вночі, 30 березня, в Україну прибули два рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).

      Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках, і категорично відмовлялися від обсервації.

      Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

      Зверніть увагу! Сьогодні держпідприємство Міноборони України "Готель Козацький" розмістив 100 людей, які прибули рейсами з Дохи.

      Що відомо про обсервацію українців, які повертаються спецрейсами

      • Раніше уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Кожну локацію для їх обов’язкової обсервації готують відповідно до вимог МОЗ.
      • МЗС України і президент Зеленський неодноразово – і навіть у відеозверненні 29 березня – говорили про те, що евакуйовані з-за кордону до України люди мають пересидіти в ізоляції 14 днів.
      • Однак дійсно про рішення уряду щодо "обов'язковість дотримання режиму обсервації" міністр Криклій розповів у телеграм-каналі лише увечері 29 березня.

      самоізоляція
      Різниця між карантином і ізоляцією / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Українські туристи застрягли за кордоном Новини Києва Евакуація українців Новини України
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