Пасажирів потягу Рига – Київ понад 3 години не випускали: що відбулося у вагонах – відео

У мережі опублікували відео ситуації, яка відбувалася з потягом Рига – Київ. Його пасажирів понад 3 години не випускали на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Відповідно до оприлюднених відео, у вагонах перебувало багато людей в масках, зокрема пасажири та провідники. Крім того, там були присутніми медики.

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Ситуація в потязі Рига – Київ, коли не випускали пасажирів

У телеграм-каналі PavlovskyNews з посиланням на пасажирів повідомили, що люди в потязі перебували у великому напруженні. Зокрема, скаржилися, що їм не давали воду.

"Це ж теж погано, що ми не п'ємо воду з ранку, це ж інфекція буде ця", – зазначила одна з пасажирок, коли не могла покинути вагон.

Також пасажири розповіли, що їм відразу почали міряти температуру, коли потяг прибув до Києва. Сталося це о 16:40.

Нам пояснили, чому нас так довго тримали в поїзді, бо в двох вагонах у двох людей була підвищена температура, вони здали тест на коронавірус і довго чекали на результати, але тести виявилися негативними,

– розповів чоловік на ім’я Василь.

Опісля людей все ж відпустили на вулицю і вони отримали можливість виїхати додому.

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Що відбувалося у поїзді Рига – Київ під час медогляду: відео

Ситуація з потягом Рига – Київ: що відомо

Потяг вирушив зі столиці Латвії Риги увечері 22 березня.

Це був евакуаційний потяг, що мав забрати людей з території Латвії, Литви та Білорусі.

Ті не змогли виїхати, оскільки у багатьох країнах Європи та в Україні запровадили карантин.

У потязі перебувало понад 650 пасажирів, зокрема 5 іноземців , що мають право проживати в Україні.

, що мають право проживати в Україні. Увечері 23 березня потяг Рига – Київ понад 3 години протримали у столиці України.

За даними МВС і МОЗ, п отяг перебував на санітарній зупинці через те, що п’ять осіб мали ознаки коронавірусу. Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести. Результати тестів виявилися негативними.

Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести. Іншим пасажирам виміряли температуру та опитали про самопочуття.

Далі всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію. За ними вестимуть медико-санітарний нагляд.

За ними вестимуть медико-санітарний нагляд. Після цього усіх пасажирів мали розвезти по їхніх містах.

У СБУ зауважили, що вони, попри інформацію зі ЗМІ, жодного стосунку до затримання потягу не мають.

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Головне про коронавірус в Україні

Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.

на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську , Івано-Франківську області та у місті Київ .

, області та у місті . 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській , Черкаській і Донецькій областях. Тут також зафіксували випадки інфікування на коронавірус Covid-19.

, і випадки інфікування на коронавірус Covid-19. Також режим надзвичайної ситуації 24 березня буде запроваджено на Львівщині.



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