Пасажирів потягу Рига – Київ понад 3 години не випускали: що відбулося у вагонах – відео
У мережі опублікували відео ситуації, яка відбувалася з потягом Рига – Київ. Його пасажирів понад 3 години не випускали на Центральному залізничному вокзалі в Києві.
Відповідно до оприлюднених відео, у вагонах перебувало багато людей в масках, зокрема пасажири та провідники. Крім того, там були присутніми медики.
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Ситуація в потязі Рига – Київ, коли не випускали пасажирів
У телеграм-каналі PavlovskyNews з посиланням на пасажирів повідомили, що люди в потязі перебували у великому напруженні. Зокрема, скаржилися, що їм не давали воду.
"Це ж теж погано, що ми не п'ємо воду з ранку, це ж інфекція буде ця", – зазначила одна з пасажирок, коли не могла покинути вагон.
Також пасажири розповіли, що їм відразу почали міряти температуру, коли потяг прибув до Києва. Сталося це о 16:40.
Нам пояснили, чому нас так довго тримали в поїзді, бо в двох вагонах у двох людей була підвищена температура, вони здали тест на коронавірус і довго чекали на результати, але тести виявилися негативними,
– розповів чоловік на ім’я Василь.
Опісля людей все ж відпустили на вулицю і вони отримали можливість виїхати додому.
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Ситуація з потягом Рига – Київ: що відомо
- Потяг вирушив зі столиці Латвії Риги увечері 22 березня.
- Це був евакуаційний потяг, що мав забрати людей з території Латвії, Литви та Білорусі.
- Ті не змогли виїхати, оскільки у багатьох країнах Європи та в Україні запровадили карантин.
- У потязі перебувало понад 650 пасажирів, зокрема 5 іноземців, що мають право проживати в Україні.
- Увечері 23 березня потяг Рига – Київ понад 3 години протримали у столиці України.
- За даними МВС і МОЗ, потяг перебував на санітарній зупинці через те, що п’ять осіб мали ознаки коронавірусу. Їх передали медперсоналу та усім провели експрестести. Результати тестів виявилися негативними.
- Іншим пасажирам виміряли температуру та опитали про самопочуття.
- Далі всі евакуйовані підписали обов’язкову інформовану згоду на самоізоляцію. За ними вестимуть медико-санітарний нагляд.
- Після цього усіх пасажирів мали розвезти по їхніх містах.
- У СБУ зауважили, що вони, попри інформацію зі ЗМІ, жодного стосунку до затримання потягу не мають.
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Головне про коронавірус в Україні
- Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
- 23 березня Кабмін встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях. Тут також зафіксували випадки інфікування на коронавірус Covid-19.
- Також режим надзвичайної ситуації 24 березня буде запроваджено на Львівщині.
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