Паска за рецептом дружини Франка: як львівський іконописець готується до Великодня

Львівський митець Остап Лозинський ґрунтовно підготувався до Великодня. Він довів, що навіть під час карантину можна яскраво відсвяткувати вдома.

Іконописець Остап Лозинський власноруч готується до Пасхи. Сам робить паштет, заливний язик чи холодець. Страви чоловік готує для себе, для рідних і навіть для сусідки.

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Цього року митець спік паску за рецептом дружини Івана Франка Ольги. Карантин дозволив йому повернутися й до розпису писанок. Тож чоловік створив незвичні – у стилі полтавської вишивки, за прикладом гуцульської кераміки та ікон.

Деякі писанки взоруються за прикладом гуцульських ікон на склі. Святий Юрій був взятий за основу деяких писанок. Або, наприклад, святий Миколай,

– розповів іконописець Остап Лозинський.



Писанки Остапа Лозинського / Фото 24 канал



Писанка із зображенням святого Юрія / Фото 24 канал

Чоловік готується до свята так само, як і кожного року. Але до великодніх літургій митець планує приєднатися онлайн.

У Православній церкві України також звернулись до вірян з проханням на Великдень залишатись вдома і долучатись до богослужінь через відеотрансляції. Освячення пасхальних кошиків буде можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.



Як освятити пасхальний кошик / Інфографіка 24 каналу