Пастора-за ґрати

Духовний наставник Черновецького може опинитись за ґратами.

Міністерство внутрішніх справ висунуло пастору "Посольства Божого" Сандею Аделаджі обвинувачення у справі компанії "Кінгз Кепітал". Якщо вину проповідника таки доведуть, то йому загрожує 12 років позбавлення волі.Ще в січні духовний наставник мера Києва був допитаний у присутності адвоката і тоді щодо нього було застосовано такий запобіжний захід як підписка про невиїзд. Нещодавно підписку застосували повторно. Вже зараз слідчі говорять про 70 мільйонів гривень, якими Сандей Аделаджа заволодів незаконно за допомогою своїх посередників, ще більшою ця цифра буде щойно допитають всіх потерпілих - стверджують міліціонери.Віктор Ільчук (заступник начальника головного слідчого управління МВС): "Сандею Аделаджі було пред’явлено обвинувачення за статтею 190, частина 4, а також статті 127, частина 3, це за організацію заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, зловживання довірою вчинено в особливо великих розмірах."Сам же Аделаджа свою причетність до справи "Кінгз Кепітал" заперечує. У заяві, яку поширили представники проповідника йдеться, що, цитуємо, пастор "не реагує на провокації політичних інтриганів, які волею випадку очолили правоохоронні органи".Зазначимо, в листопаді 2008 року компанія "Кінгз Кепітал" припинила видачу депозитів та виплату відсотків своїм вкладникам. Міліція затримала її керівника Олександра Бандурченка за звинуваченням у шахрайстві з грішми громадян. Під час розслідування правоохоронці виявили зв'язок між компанією та церквою "Посольство Боже". Адже як свідчать постраждалі, пастор цієї церкви Сандей Аделаджа під час своїх проповідей закликав парафіян вкладати гроші саме в цю фінансову установу.