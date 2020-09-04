У почесного патріарха Православної церкви України Філарета діагностували коронавірус. Наразі його госпіталізували до медичного закладу, де він пройде курс лікування.

Інформацію про хворобу патріарха Філарета вже підтвердили в Українській православній церкві Київського патріархату. Цікаво Філарет провів Великодню службу без маски, а вірян причащав з однієї ложки: фото Хворобу в патріарха виявили під час планового тестування. Наразі стан здоров'я Філарета задовільний. Наразі Святійший владика проходить курс лікування. Просимо святих молитов за здоров'я й одужання патріарха Філарета,

– попросили в УПЦ. Лише напередодні патріарх проводив богослужіння у Володимирському кафедральному соборі міста Києва. Богослужіння за участі Філарета 3 вересня: дивіться відео Що відомо про патріарха Філарета: Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко) – один з найбільш відомих українських церковних діячів. Протягом 23 років – з 1995 до 2018 він був патріархо Київським і всієї Русі-України. З 2018 року – почесний патріарх ПЦУ і всієї Русі-України.

Спершу він був одним з учасників творення Православної церкви України, але згодом у нього почався конфлікт з ПЦУ. Попри об'єднання церков Філарет заявив, що УПЦ КП "досі існує". Він звинувачував Епіфанія і Петра Порошенка в брехні під час створення церкви.

За час пандемії коронавірусу патріарх Філарет вже відзначився скандалом. Він заявив, що причиною коронавірусу стали одностатеві шлюби. Така заява викликала неоднозначну реакцію в суспільстві.