Кіріл на шляху зла: православний світ Європи віддаляється від РПЦ через гріхи її патріарха

Патріарх Московський Кіріл стає дедалі радикальнішим прихильником війни. Православні священики та їхні громади в Молдові та Естонії через це почали розривати зв’язки з російським духовним керівництвом.

Глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кіріл став на шлях зла, а релігію росіяни використовують для підсилення пропаганди та нагнітання воєнних настроїв. Це вже прямо визнали православні Молдови та Естонії, пише Politico.

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Релігія в Росії – інструмент війни

Для багатьох молдовських священників стало зрозуміло, що глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кіріл – загальний лідер православної церкви Молдови – став на шлях зла.

В молдовському селі Бозейні православний священник Тудор Роман запалив три свічки біля вівтаря невеликої сільської церкви та помолився про прощення гріхів Патріарха Кіріла.

На його думку, у Росії релігію почали використовувати як інструмент для виправдання війни в Україні. Оскільки багато хто з віруючих росіян повністю підкорюється волі церкви, їм вкладають в голову, що вони є частиною Божого плану. Тому вони не повинні боятися бути вбитими під час боротьби за "русскій мір" та повинні йти і вбивати противника, пише Politico.

Не варто вбивати. Православна церква не може потурати вбивству,

– говорить отець Роман.

Кіріл стає дедалі радикальнішим після початку війни. Нещодавно він офіційно, від імені церкви, заявив, що Росія веде "священну війну" в Україні, і що українська територія повинна бути анексована Росією.

Наразі офіційна позиція РПЦ полягає в тому, що так звана "СВО" в Україні є священною війною за захист російського світу від "лукавого Заходу" а Росія є творцем, опорою і захисником "русского міра".

Церковні потрясіння торкнулись навіть нерелігійної Естонії

Російські православні церкви є не тільки в Росії. Церква в Естонії також переживає моральні потрясіння, там документ про "Священну війну" став останньою краплею.

Незважаючи на те, що сьогодні Естонія є однією з найменш релігійних країн у світі, православ'я залишається найбільшою конфесією в країні через значну частку російського населення, яке становить близько 16 відсотків. Російська церква налічує понад 100 000 вірян, а головна церква, Невський собор, розташований через дорогу від парламенту Естонії в самому центрі Таллінна. Зараз влада країни взагалі думає над тим, чи можна вважати РПЦ законною в Естонії.

Найвищий духовний лідер їхньої церкви оголосив священну війну проти Заходу, включно з Естонією. Це рівнозначно підбурюванню до тероризму – якби подібні дії вчинив ісламський священнослужитель, ми б терпіли це? Безумовно, ні,

– сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец.

Міністр сумнівається, що Кіріл відступить від своєї позиції. Навпаки, він стає більш агресивним та підбурює народ, виправдовуючи агресію в Україні служінням "вищим цілям". Православний священник Павло Боршевський з Молдови погоджується, що слова та дії Кіріла – це дії екстремістського угруповання, а не лідера церви.

У Молдові сподіваються на злиття з Румунською православною церквою

Деякі священники в Молдові сподіваються, що їх митрополит очолить злиття Молдовської православної церкви з Румунською православною церквою. Дехто ж вирішив не чекати і гуртують селян, щоб перейти від російського релігійного керівництва до Румунського Патріархату.

З моменту початку повномасштабної війни в Україні понад 60 церков у Молдові здійснили такий перехід. І дедалі більше людей прагнуть змін, не дивлячись на тиск з боку церкви.

Як країни протидіють російській церковній загрозі

Офіційно Молдавська Православна Церква, пише Politico, все ще налаштована залишатися під російським патріархатом, хоча й засуджує війну Росії в Україні.

Тим часом Естонська православна церква Московського патріархату також прагне дистанціюватися від провоєнних заяв Кіріла. А на початку цього року служба безпеки країни визнала лідера православної церкви митрополита Євгенія Решетнікова загрозою безпеці Естонії, через що йому не продовжили візу на проживання.

Естонські посадовці окреслили два варіанти: або православні церкви в Естонії відокремляться від Московського патріархату, як зараз роблять церкви в Молдові, або держава втрутиться з міркувань безпеки і припинить діяльність Естонської православної церкви Московського патріархату.

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