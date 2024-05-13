Кирилл на пути зла: православный мир Европы отдаляется от РПЦ из-за грехов ее патриарха

Патриарх Московский Кирилл становится все более радикальным сторонником войны. Православные священники и их общины в Молдове и Эстонии из-за этого начали разрывать связи с российским духовным руководством.

Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл стал на путь зла, а религию россияне используют для усиления пропаганды и нагнетания военных настроений. Это уже прямо признали православные Молдовы и Эстонии, пишет Politico.

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Религия в России – инструмент войны

Для многих молдавских священников стало понятно, что глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл – общий лидер православной церкви Молдовы – стал на путь зла.

В молдавском селе Бозейни православный священник Тудор Роман зажег три свечи у алтаря небольшой сельской церкви и помолился о прощении грехов Патриарха Кирилла.

По его мнению, в России религию начали использовать как инструмент для оправдания войны в Украине. Поскольку многие из верующих россиян полностью подчиняются воле церкви, им вкладывают в голову, что они являются частью Божьего плана. Поэтому они не должны бояться быть убитыми во время борьбы за "русский мир" и должны идти и убивать противника, пишет Politico.

Не стоит убивать. Православная церковь не может потакать убийству,

– говорит отец Роман.

Кирилл становится все более радикальным после начала войны. Недавно он официально, от имени церкви, заявил, что Россия ведет "священную войну" в Украине, и что украинская территория должна быть аннексирована Россией.

Сейчас официальная позиция РПЦ заключается в том, что так называемая "СВО" в Украине является священной войной за защиту русского мира от "лукавого Запада" а Россия является создателем, опорой и защитником "русского мира".

Церковные потрясения коснулись даже нерелигиозной Эстонии

Русские православные церкви есть не только в России. Церковь в Эстонии также переживает моральные потрясения, там документ о "Священной войне" стал последней каплей.

Несмотря на то, что сегодня Эстония является одной из наименее религиозных стран в мире, православие остается крупнейшей конфессией в стране из-за значительной доли русского населения, которое составляет около 16 процентов. Русская церковь насчитывает более 100 000 верующих, а главная церковь, Невский собор, расположен через дорогу от парламента Эстонии в самом центре Таллинна. Сейчас власти страны вообще думают над тем, можно ли считать РПЦ законной в Эстонии.

Высший духовный лидер их церкви объявил священную войну против Запада, включая Эстонию. Это равнозначно подстрекательству к терроризму – если бы подобные действия совершил исламский священнослужитель, мы бы терпели это? Безусловно, нет,

– сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанемец.

Министр сомневается, что Кирилл отступит от своей позиции. Наоборот, он становится более агрессивным и подстрекает народ, оправдывая агрессию в Украине служением "высшим целям". Православный священник Павел Боршевский из Молдовы соглашается, что слова и действия Кирилла – это действия экстремистской группировки, а не лидера церкви.

В Молдове надеются на слияние с Румынской православной церковью

Некоторые священники в Молдове надеются, что их митрополит возглавит слияние Молдавской православной церкви с Румынской православной церковью. Некоторые же решили не ждать и объединяют крестьян, чтобы перейти от российского религиозного руководства к Румынскому Патриархату.

С момента начала полномасштабной войны в Украине более 60 церквей в Молдове осуществили такой переход. И все больше людей стремятся к переменам, несмотря на давление со стороны церкви.

Как страны противодействуют российской церковной угрозе

Официально Молдавская Православная Церковь, пишет Politico, все еще настроена оставаться под российским патриархатом, хотя и осуждает войну России в Украине.

Между тем Эстонская православная церковь Московского патриархата также стремится дистанцироваться от провоенных заявлений Кирилла. А в начале этого года служба безопасности страны признала лидера православной церкви митрополита Евгения Решетникова угрозой безопасности Эстонии, из-за чего ему не продлили визу на проживание.

Эстонские чиновники очертили два варианта: либо православные церкви в Эстонии отделятся от Московского патриархата, как сейчас делают церкви в Молдове, или государство вмешается из соображений безопасности и прекратит деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата.

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