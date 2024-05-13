Кирилл на пути зла: православный мир Европы отдаляется от РПЦ из-за грехов ее патриарха
Источник:Politico
Патриарх Московский Кирилл становится все более радикальным сторонником войны. Православные священники и их общины в Молдове и Эстонии из-за этого начали разрывать связи с российским духовным руководством.
Глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл стал на путь зла, а религию россияне используют для усиления пропаганды и нагнетания военных настроений. Это уже прямо признали православные Молдовы и Эстонии, пишет Politico.
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Религия в России – инструмент войны
Для многих молдавских священников стало понятно, что глава Русской православной церкви, патриарх Московский Кирилл – общий лидер православной церкви Молдовы – стал на путь зла.
В молдавском селе Бозейни православный священник Тудор Роман зажег три свечи у алтаря небольшой сельской церкви и помолился о прощении грехов Патриарха Кирилла.
По его мнению, в России религию начали использовать как инструмент для оправдания войны в Украине. Поскольку многие из верующих россиян полностью подчиняются воле церкви, им вкладывают в голову, что они являются частью Божьего плана. Поэтому они не должны бояться быть убитыми во время борьбы за "русский мир" и должны идти и убивать противника, пишет Politico.
Не стоит убивать. Православная церковь не может потакать убийству,
– говорит отец Роман.
Кирилл становится все более радикальным после начала войны. Недавно он официально, от имени церкви, заявил, что Россия ведет "священную войну" в Украине, и что украинская территория должна быть аннексирована Россией.
Сейчас официальная позиция РПЦ заключается в том, что так называемая "СВО" в Украине является священной войной за защиту русского мира от "лукавого Запада" а Россия является создателем, опорой и защитником "русского мира".
Церковные потрясения коснулись даже нерелигиозной Эстонии
Русские православные церкви есть не только в России. Церковь в Эстонии также переживает моральные потрясения, там документ о "Священной войне" стал последней каплей.
Несмотря на то, что сегодня Эстония является одной из наименее религиозных стран в мире, православие остается крупнейшей конфессией в стране из-за значительной доли русского населения, которое составляет около 16 процентов. Русская церковь насчитывает более 100 000 верующих, а главная церковь, Невский собор, расположен через дорогу от парламента Эстонии в самом центре Таллинна. Сейчас власти страны вообще думают над тем, можно ли считать РПЦ законной в Эстонии.
Высший духовный лидер их церкви объявил священную войну против Запада, включая Эстонию. Это равнозначно подстрекательству к терроризму – если бы подобные действия совершил исламский священнослужитель, мы бы терпели это? Безусловно, нет,
– сказал министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляанемец.
Министр сомневается, что Кирилл отступит от своей позиции. Наоборот, он становится более агрессивным и подстрекает народ, оправдывая агрессию в Украине служением "высшим целям". Православный священник Павел Боршевский из Молдовы соглашается, что слова и действия Кирилла – это действия экстремистской группировки, а не лидера церкви.
В Молдове надеются на слияние с Румынской православной церковью
Некоторые священники в Молдове надеются, что их митрополит возглавит слияние Молдавской православной церкви с Румынской православной церковью. Некоторые же решили не ждать и объединяют крестьян, чтобы перейти от российского религиозного руководства к Румынскому Патриархату.
С момента начала полномасштабной войны в Украине более 60 церквей в Молдове осуществили такой переход. И все больше людей стремятся к переменам, несмотря на давление со стороны церкви.
Как страны противодействуют российской церковной угрозе
Официально Молдавская Православная Церковь, пишет Politico, все еще настроена оставаться под российским патриархатом, хотя и осуждает войну России в Украине.
Между тем Эстонская православная церковь Московского патриархата также стремится дистанцироваться от провоенных заявлений Кирилла. А в начале этого года служба безопасности страны признала лидера православной церкви митрополита Евгения Решетникова угрозой безопасности Эстонии, из-за чего ему не продлили визу на проживание.
Эстонские чиновники очертили два варианта: либо православные церкви в Эстонии отделятся от Московского патриархата, как сейчас делают церкви в Молдове, или государство вмешается из соображений безопасности и прекратит деятельность Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Как РПЦ разжигает войну в центре Европы
- В начале 2024 года Эстония решила не продлевать вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата Евгению. Священнослужитель должен покинуть страну до 6 февраля из-за угрозы нацбезопасности.
- В марте 2024 года российская церковь издала приказ, в котором война против Украины называется "священной". После ее окончания вся территория современной Украины якобы "должна войти в зону исключительного влияния России".
- Войну назвали "священной", поскольку Россия якобы защищает "Святую Русь", а также мир от наступления глобализма и победы Запада, который "вскочил в сатанизм". Кроме этого, российские захватчики уточнили, что так называемую "национально-освободительную борьбу" они якобы ведут на землях юго-западной Руси.
- Во время пасхальной службы глава РПЦ патриарх Кирилл помолился за защиту "священных границ" России. А вторжение России в Украину он назвал "междоусобной ссорой", которую якобы должен остановить Господь.