Глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кіріл став на шлях зла, а релігію росіяни використовують для підсилення пропаганди та нагнітання воєнних настроїв. Це вже прямо визнали православні Молдови та Естонії, пише Politico.
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Релігія в Росії – інструмент війни
Для багатьох молдовських священників стало зрозуміло, що глава Російської православної церкви, патріарх Московський Кіріл – загальний лідер православної церкви Молдови – став на шлях зла.
В молдовському селі Бозейні православний священник Тудор Роман запалив три свічки біля вівтаря невеликої сільської церкви та помолився про прощення гріхів Патріарха Кіріла.
На його думку, у Росії релігію почали використовувати як інструмент для виправдання війни в Україні. Оскільки багато хто з віруючих росіян повністю підкорюється волі церкви, їм вкладають в голову, що вони є частиною Божого плану. Тому вони не повинні боятися бути вбитими під час боротьби за "русскій мір" та повинні йти і вбивати противника, пише Politico.
Не варто вбивати. Православна церква не може потурати вбивству,
– говорить отець Роман.
Кіріл стає дедалі радикальнішим після початку війни. Нещодавно він офіційно, від імені церкви, заявив, що Росія веде "священну війну" в Україні, і що українська територія повинна бути анексована Росією.
Наразі офіційна позиція РПЦ полягає в тому, що так звана "СВО" в Україні є священною війною за захист російського світу від "лукавого Заходу" а Росія є творцем, опорою і захисником "русского міра".
Церковні потрясіння торкнулись навіть нерелігійної Естонії
Російські православні церкви є не тільки в Росії. Церква в Естонії також переживає моральні потрясіння, там документ про "Священну війну" став останньою краплею.
Незважаючи на те, що сьогодні Естонія є однією з найменш релігійних країн у світі, православ'я залишається найбільшою конфесією в країні через значну частку російського населення, яке становить близько 16 відсотків. Російська церква налічує понад 100 000 вірян, а головна церква, Невський собор, розташований через дорогу від парламенту Естонії в самому центрі Таллінна. Зараз влада країни взагалі думає над тим, чи можна вважати РПЦ законною в Естонії.
Найвищий духовний лідер їхньої церкви оголосив священну війну проти Заходу, включно з Естонією. Це рівнозначно підбурюванню до тероризму – якби подібні дії вчинив ісламський священнослужитель, ми б терпіли це? Безумовно, ні,
– сказав міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец.
Міністр сумнівається, що Кіріл відступить від своєї позиції. Навпаки, він стає більш агресивним та підбурює народ, виправдовуючи агресію в Україні служінням "вищим цілям". Православний священник Павло Боршевський з Молдови погоджується, що слова та дії Кіріла – це дії екстремістського угруповання, а не лідера церви.
У Молдові сподіваються на злиття з Румунською православною церквою
Деякі священники в Молдові сподіваються, що їх митрополит очолить злиття Молдовської православної церкви з Румунською православною церквою. Дехто ж вирішив не чекати і гуртують селян, щоб перейти від російського релігійного керівництва до Румунського Патріархату.
З моменту початку повномасштабної війни в Україні понад 60 церков у Молдові здійснили такий перехід. І дедалі більше людей прагнуть змін, не дивлячись на тиск з боку церкви.
Як країни протидіють російській церковній загрозі
Офіційно Молдавська Православна Церква, пише Politico, все ще налаштована залишатися під російським патріархатом, хоча й засуджує війну Росії в Україні.
Тим часом Естонська православна церква Московського патріархату також прагне дистанціюватися від провоєнних заяв Кіріла. А на початку цього року служба безпеки країни визнала лідера православної церкви митрополита Євгенія Решетнікова загрозою безпеці Естонії, через що йому не продовжили візу на проживання.
Естонські посадовці окреслили два варіанти: або православні церкви в Естонії відокремляться від Московського патріархату, як зараз роблять церкви в Молдові, або держава втрутиться з міркувань безпеки і припинить діяльність Естонської православної церкви Московського патріархату.
Як РПЦ розпалює війну в центрі Європи
- На початку 2024 року Естонія вирішила не продовжувати дозвіл на проживання главі Естонської православної церкви Московського патріархату Євгенію. Священослужитель має покинути країну до 6 лютого через загрозу нацбезпеці.
- У березні 2024 року російська церква видала наказ, у якому війна проти України називається "священною". Після її закінчення вся територія сучасної України нібито "має увійти до зони виняткового впливу Росії".
- Війну назвали "священною", оскільки Росія начебто захищає "Святу Русь", а також світ від наступу глобалізму та перемоги Заходу, який "вскочив у сатанізм". Крім цього, російські загарбники уточнили, що так звану "національно-визвольну боротьбу" вони нібито ведуть на землях південно-західної Русі.
- Під час великодньої служби глава РПЦ патріарх Кіріл помолився за захист "священних меж" Росії. А вторгнення Росії в Україну він назвав "міжусобною сваркою", яку нібито повинен зупинити Господь.