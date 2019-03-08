"Патріархат!" проти "Я – феміністка": конфлікт на Марші за права жінок у Києві

"Марш жінок" проти домашнього, сексуального і психологічного насильства у Києві наштовхнувся на опір праворадикалів. Відбулися сутички з поліцією, кількох осіб затримали за спроби створити перешкоди жіночому маршу та правоохоронцям.

У Києві на Михайлівській площі 8 березня приблизно 100-150 активісток вийшли на "Марш жінок" проти домашнього, сексуального і психологічного насильства, повідомило "Радіо Свобода".

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Учасники "Маршу жінок" тримали плакати: "Ні насильству, домаганням, проституції, зґвалтуванням", "Моє тіло – моє діло", "Я – феміністка. А чого досягли ви?" тощо.



"Любимо секс. Ненавидимо сексизм", – напис на одному з плакатів

Що таке сексизм? Мова про упередження або дискримінацію людей через їхню стать (гендер). При чому як щодо жінок, так і щодо чоловіків та інших гендерів, ким би себе людина не визначала. Проявляється сексизм у стереотипах, диспропорції прав та можливостей між статями.



"Зупиніть насильство проти жінок!"

На сторінці "Маршу жінок" у Facebook метою Маршу оголошено протест "проти ультраправового, домашнього, сексуального, економічного та психологічного насильства" та "проти тиску й насильства патріархального устрою". Участь у Марші, до слова, взяли і чоловіки.

Поруч з "Маршем жінок" спробували організувати контракцію праві сили. Вони вийшли під гаслами "Бог! Батьківщина! Патріархат!", "Фемінізм руйнує українські родини" та "Сучасний фемінізм спотворює Богом закладений образ жінки". Учасників акції та контракції розділяв кордон поліції.



Кордон поліції розділяв мітингувальників

Кілька людей намагалися прорватися крізь правоохоронців. Як наслідок – щонайменше троє осіб, які намагалися завадити проведенню "Маршу жінок", затримані поліцією.



Щонайменше трьох осіб затримали

Користувачі соцмереж неоднозначно розцінили ці події. Дехто став на бік учасників Маршу і зневажливо висловився щодо його противників: "Херої. Прийшли з бабами воювати" (варто зауважити, втім, що у цих словах не менше сексизму і стереотипів, аніж у спробах завадити проведенню Маршу).

Але дехто й пригадав історію про побиття поліцейським активіста у Києві 9 лютого. Тоді правоохоронець не тільки застосував силу, а й робив це з вигуками "Лягай, Бандеро". Саме тому дехто з очевидців "Маршу жінок" описали конфлікт з радикалами 8 березня як "Лягай, Бандеро – 2".



Реакція у соцмережах на події під час "Маршу жінок" у Києві

Дивіться відео про конфлікт радикалів з правоохоронцями в Києві: