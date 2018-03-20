Павло Дуров відреагував на погрози щодо блокування Telegram

Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на погрози заблокувати месенджер на території Росії.

На своїй сторін ці у Twitter Павло Дуров зауважив, що із погроз заблокувати Telegram нічого не вийде.

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"Погрози завдяки яким хочуть заблокувати Telegram, на підставі що ми не погоджуємось видавати приватні дані наших користувачів, не матимуть ніяких плодів. Telegram підтримуватиме свободу та приватність", – написав він.

Threats to block Telegram unless it gives up private data of its users won't bear fruit. Telegram will stand for freedom and privacy. — Pavel Durov (@durov) 20 березня 2018 р.

Нагадаємо, раніше "24" повідомляв про те, що Роскомнадзор звернувся до Telegram з попередженням щодо порушення закону. Фактично, це може означати початок процедури блокування сервісу.



Також навесні 2017 Роскомнадзор заблокував месенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.



У середині листопада 2016 року Роскомнадзор вніс до реєстру порушників прав суб'єктів персональних даних соцмережа LinkedIn і направив операторам зв'язку повідомлення про блокування ресурсу.